لاعب نادي الإيمان بسوهاج يحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج وجميع العاملين بالمديرية اللاعب أحمد عرب لاعب نادي الايمان للمعاقين التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز سوهاج لحصولة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال وبطولة الجمهورية بمشاركه 34 دولة أقيمت بشرم الشيخ باللجنة البارالمبية .





حيث حصل اللاعب أحمد محمد جمال وشهرته أحمد عرب على الميدالية الذهبية والمركز الأول في ميزان 107 ورافع بنش بمجموع الثلاث محاولات 435 كيلو.

وقدم أيضا الدكتور محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب التهنئة للاعب ومجلس إدارة نادي الإيمان على هذا الإنجاز الذي يعتبر إضافة كبيرة لمحافظة سوهاج .





وفي سياق آخر اختتمت الدورة الرمضانية التي نظمها مركز شباب بندار الرملية التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج فى لعبات الجري والبلياردو وتنس الطاولة وتم توزيع الجوائز على الفائزين في كل اللعبات بحضور لجنة المتابعة من الإدارة بناء على تعليمات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .





وتهدف الدورة الرمضانية إلى الإحتفال بشهر رمضان المبارك وممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة لدى اللاعبين والأعضاء وتكثيف الأنشطة الرياضية وتنوعها وجذب فئات أكثر للمشاركة في الأنشطة خلال شهر رمضان ضمن الخطة الداخلية للمركز وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





واشار الدكتور محمد فريد شوقي إلى أهمية تنظيم كافة الدورات الرمضانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية وأهمية مراكز الشباب والأندية فى جذب فئات أكثر من الشباب للمشاركه فى أنشطة الهيئة المختلفة .