الخال الشيطان.. عامل يعاشر ابنة شقيقته|القصة الكاملة

جريمة نكراء، خلع فيها عامل ثوب الكرامة والشهامة وارتدى بدلا منه زي الخسة والندالة، عندما طاوع شيطانه، وعاشر ابنة شقيقته حتى حملت منه سفاحا، ولم يكتف بذلك، فقد زوجها لصديقه عرفيا ليخفي جريمته بعد أن علم بحملها في الشهر الرابع لينسب الطفل إليه.



تفاصيل تلك المأساة الحزينة دونها محضر بقسم شرطة الطالبية بعد إبلاغ فتاة تبلغ من العمر 20 عاما بتعرضها للاغتصاب على يد خالها الذي استمر في معاشرتها معاشرة الازواج لعدة أشهر في شقته حتى اكتشفت حملها.

التحريات التي اجراها العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية كشفت تفاصيل وملابسات الجريمة كاملة بعد التأكد من رواية الفتاة حيث تبين أنها تقيم مع خالها بسبب تفكك أسرتها وفض الخال عذريتها بعدما جردها من ملابسها وانتهك جسدها.

أضافت التحريات أن الخال أقنع ابنة اخته بعدم الإفصاح عن سرهما وأوهمها بأنه يحبها وسيظل بجوارها، حتى اكتشفت الفتاة الكارثة بحملها في جنين عمره 5 أشهر بعد شعورها الدائم بالاعياء لتواجه خالها الذي حاول طمئنتها ووعدها بايجاد حل.

فقفزت إلى ذهنه فكرة شيطانية باللجوء الى صديقه لتزويجه من ابنة أخته عرفيا حتى يستطيع نسب الطفل إليه ونفذ فكرته بعدما أخبر الفتاة أنه الحل الوحيد، لترضخ الفتاة وتوافق على الزواج من صديق خالها عرفيا.

قالت الفتاة أنها قررت إبلاغ الشرطة بعدما استمر خالها في معاشرتها في الحرام حتى بعد زواجها من صديقه وعندما كانت ترفضه يتعدى عليها بالضرب وعلمت أن صديقه مزق ورقة الزواج العرفي بينهما ولم تجد أمامها سوى قسم الشرطة لاستعادة حقها.

تحركت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية يرأسها المقدم أحمد فاروق رئيس المباحث وألقت القبض على الخال وصديقه، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اعترافهما بجريمتهما وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .