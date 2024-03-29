الليلة.. بدء صلاة التهجد بمساجد الإسماعيلية

اعلنت عشرات المساجد بمحافظة الإسماعيلية بدء إقامة صلاة التهجد ابتداءا من اليوم الجمعة في الفترة من بعد منتصف الليل وحتى قبيل الفجر.

وقال ائمة مساجد في الإسماعيلية لبوابة الوفد الالكترونيه ان المساجد ستفتتح أبوابها منذ آذان المغرب وحتى الفجر دون إغلاق وطالبوا المصلين بالإلتزام بأداب التواجد بالمسجد ومراعاةحقوق الغير والالتزام بمواعيد صلاة التراويح والتهجد في أوقاتها.

واكد الائمة أن صلاة التهجد من المنتظر أن تبدأ في الثلث الاخير من الليل والذي يتوافق بعد الساعة واحدة من منتصف الليل.

وكانت مساجد بمدينة الإسماعيلية بدأت إقامة التهجد مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتشهد صلاة التهجد إقبالا من المصلين على ادائها في المساجد خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتعد اشهر مساجد مدينة الاسماعيليه في إقامة صلاة التهجد مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والرحمن الرحيم وزمزم وبدر والزهراء والرحمن وهالة ابوزيد والسلام وأبو المجد وابوجاد والخباز والمسجد العباسي ومسجد فراج.والصحابة والصالحين.

واعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية السماح لنحو 70 مسجد بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية لإقامة الاعتكاف واستقبال المعتكفين ابتداءا من ليلة 20 رمضان والموافق مساء الجمعة .وتم تزويد المساجد باماكن الإعاشة للمعتكفين.

ويقام ملتقى الفكر لكبار علماء الأزهر الشريف بمسجد ابو بكر الصديق بالإسماعيلية يوميا والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لتكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية خلال الشهر الكريم .



وتتنوع الموضوعات الدعوية خلال الشهر حول الحديث عن اركان الايمان والصوم وأثره في السلوك والأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام .واداب المساجد وفضل الصلاة على النبي وفضل الذكر والقيام .والدعاء وآدابه وشكر النعم وإتقان العمل وحفظ الجميل وجبر الخواطر و انتصارات العاشر من رمضان وفتح مكة والدروس المستفادة من غزوة بدر

وكان الشيخ اسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية اعلن عن تكثيف حملات المرور اليومية على جميع المساجد لمتابعة حملة النظافة الكبرى على جميع المساجد بالمديرية ومتابعة سير العمل الدعوي بها وذلك في إطار استعدادات الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار وكيل أوقاف الإسماعيلية إلى أن شهر رمضان سيشهد العديد من الأنشطة الدعوية وعقد مجالس قراءة القرآن الكريم ومجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودروس الفقه عقب صلاة العصر بشكل يومي.