الخميس 28 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. زلزال بقوة 3.2 درجة شمالي الضفة الغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي عن تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الخميس، شعر بها سكان شمالي الضفة الغربية، ووفقا لتقدير أولي بلغت قوة قوتها 3.2 درجة.

 

هذا وقد سجلت محطات رصد الزلازل في سوريا 4 هزات منذ أمس الأربعاء وحتى الثامنة من صباح اليوم الخميس.

 

وتم تسجيل الهزة الأرضية الأولى شمال شرق دمشق بلغت قوتها 1.7 درجات على سلم ريختر، وذلك بعد منتصف الليل.

 

كما تم تسجيل هزة في البحر شمال غرب بيروت بـ 72 كم بلغت قوتها 2 درجة على سلم ريختر عند الساعة 2:16 بعد منتصف الليل.

 

ورصدت المحطات السورية أيضا هزة شمال شرق الرقة بـ 37 كم الساعة 3:06 بقدر 2.2 درجة ريختر وهزة في البحر غرب طرطوس بـ 26 كم قوتها 1.4 درجات عند  الساعة 7:57 صباحا.

 

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