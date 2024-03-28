جامعة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن "التغذية السليمة - السمنة والنحافة"

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بالجامعة نظم ندوة توعوية تحت عنوان "التغذية السليمة - السمنة والنحافة "وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.





وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعى طلاب الجامعة فى مختلف المجالات، مؤكداً علي أن التغذية السليمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، التي يجب على كل شخص الالتزام بها لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.





وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان الندوة لاقت ترحيباً واستحسانا من الطلاب حيث حاضر فيها الدكتوره إيمان رشدي محمد استاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع واستشاري التغذية العلاجية، وتتمحور حول آليات التغذية السليمة، الوجبات الغذائية الأمثل، و المحاور المثلى لتغذية ذوى الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.





وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنميه البيئه ان الندوة تناولت العديد من المناقشات حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب إتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، بدون حدوث أضرار جانبية، دور الرياضة في الحفاظ علي الصحة العامة والنحافة ومخاطرها.





حضر الندوة الدكتور مجدي القاضي عميد الكليه والدكتور الشاذلي صالح موسي والدكتور محمد نصر الدين وكلاء الكلية ، والدكتوره ندي عبد المحسن أستاذ بقسم الميكروبولوجي، والدكتوره فاطمة علي محمود مدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب.