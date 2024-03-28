تنظيم حفل إفطار لأسر الصحفيين المحبوسين.. وتكريم من نالوا حريتهم

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حفل إفطار لأسر الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتضمن حفل الإفطار تكريمًا للزملاء، الذين نالوا حريتهم مؤخرًا بعد أن قضوا شهورًا خلف القضبان، حيث منحوا شهادة تقدير تحمل عبارة "الصحافة الحرة يستحيل كسرها، لكنها ستبقى أداة المظلومين لمقاومة الظلم وبناء عالم يتسع للجميع".

وطرح الزملاء المفرج عنهم عدة مطالب، تتضمن المطالبة بدمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص عمل، حيث إن معظمهم لا يعمل منذ خروجه من السجن منذ سنوات، بالإضافة لتقديم الدعمين النفسى والمادى لكل المفرج عنهم، ورفع قيمة المساعدة المالية المقدمة لأسر الصحفيين المحبوسين إلى ٥ آلاف جنيه شهريًا، وكذلك تفعيل ميثاق الشرف الصحفى ضد كل مَن يسىء لزملائه الصحفيين، أو أى مواطن ويتهمهم اتهامات باطلة.

وعقب الإفطار، عقدت اللجنة جلسة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، ومحمود كامل وكيل النقابة للحريات مع أسر الزملاء المحبوسين للاستماع لمطالبهم، وتلقى أية شكاوى تتعلق بأوضاع الصحفيين المحبوسين.

وأجمعت أسر الصحفيين المحبوسين على مطلب الإفراج عنهم جميعًا، ولحين الإفراج عنهم طالبوا بتحسين أوضاعهم داخل السجون، وتسهيل إجراءات الزيارة، والسماح للنقيب ومجلس النقابة بزيارتهم فى محبسهم.

وتهنئ لجنة الحريات الزملاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعودتهم لأسرهم، وتؤكد مطالبها السابقة والمتكررة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن عقد الاجتماع الثاني لمناقشة قضية "حقوق وتحديات ذوي الإعاقة" من أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك يوم الأحد المقبل، في الثانية ظهرًا بالدور الثالث.

‏‎ويشمل جدول أعمال الاجتماع مراجعة ومتابعة تنفيذ 14 توصية تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنظر في أي اقتراحات جديدة من الزملاء.

وكانت اللجنة قد بدأت في تنفيذ بعض التوصيات، وكان من أهمها إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم، واستصدار قرار من مجلس النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بصرف مساهمة تحسين دخل شهري تساوي إعانة البطالة، وجار تنفيذ التوصيات الأخرى.

قافلة مجانية للعيون ومركز بصريات بنقابة الصحفيين

كذلك أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن تنظيم قافلة طبية للعيون بمقر النقابة ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار بالتعاون مع مركز الخبراء للعيون بالمهندسين ومركز بصريات "آي كير"، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 31 مارس من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً بالدور الأرضي بالنقابة.

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج أنه جرى الاتفاق مع مركز الخبراء للعيون على أن تشمل الخدمات المقدمة في القافلة؛ قياس ضغط العين، وفحص قاع العين وقياس النظر بالكمبيوتر، على أن يشارك في القافلة طبيبان وثلاثة فنيين، وأربعة إداريين بأحدث الأجهزة، ومتاح الكشف للأطفال لمن هم أكبر من 6 سنوات. كما تم الاتفاق على منح الصحفيين وأسرهم خصماً على عمليات الليزك والفيمتوليزك يبدأ من 20 % ويصل إلى 28%.

وأوضح "الجارحي" أنه تم الاتفاق مع مركز بصريات "آي كير" Eye Care للمشاركة في القافلة مع منح الصحفيين وأسرهم تخفيضات حصرية بنسبة 55 % على جميع أنواع الشنابر و50 % على العدسات (خلال القافلة فقط)، وكذلك تقديم نظارات بأسعار اقتصادية تبدأ من 200 جنيه.