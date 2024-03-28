شراكة بين مكتب سري الدين والعيادة القانونية بجامعة السوربون

أعلن مكتب سري الدين وشركاه مستشارون قانونيون عن شراكته التعاونية مع العيادة القانونية بجامعة السوربون -جمعية غير هادفة للربح مقرها فرنسا- بهدف تقديم الاستشارات القانونية وتوفير الفرص التدريبية لطلاب كليه حقوق جامعة السوربون فرع القاهرة.

أميره شريف: الشراكة جزء من المسئولية المجتمعية للمكتب لتقديم الاستشارات القانونية والفرص التدريبية لطلاب الحقوق

علقت أميرة شريف -الشريك الرئيسي بمكتب سري الدين" تهدف هذه الشراكة، التي تعد مبادرة مجتمعية مجانية من قبل الطرفين، الي تقديم استشارات قانونية لكل من في حاجة إليها من طلاب كليه الحقوق جامعة السربون فرع القاهرة، وكذا مراجعة كافة المعلومات القانونية التي يقدمها الطلاب للتأكد من صحتها قانونًا، وذلك من قبل محامين المكتب المختصصين".

وأضافت أميرة شريف" أن هذه المبادرة جزء من المسئولية المجتمعية للمكتب التي يقدمها بصفه مستمره لبعض الجهات الحكومية المصرية وكذا طلاب الحقوق في جميع الجامعات علي مستوي الجمهورية".

ممثلة السوربون: الشراكة فرصة لنشر الثقافة القانونية في المجتمع

ومن جانبها صرحت دانيلا أوسفات رئيس الجمعية" أن العيادة بفرعيها في فرنسا ومصر، هي مبادرة تطوعية تأسست عام ٢٠١٥، من قبل طلاب كلية الحقوق بجامعة باريس ١ (السوربون). تسعي العيادة الي تنمية الثقافة القانونية في فرنسا، وتقديم الاستشارات القانونية والفرص التدريبية لطلاب الحقوق في باريس، وتعد هذه الشراكة مع مكتب سري الدين فرصة ذهبية لفرع العيادة بالقاهرة لمد نشر نفس الثقافة، وتقديم نفس الخدمات القانونية لطلاب السوربون فرع القاهرة، من خلال الاستعانة بخبره المكتب الطويلة في مصر وخبرات محاميها المتميزين في هذا المجال".