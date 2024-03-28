الأثرى والروائى د. حسين عبدالبصير: عشت تجربة مختلفة فى رمضان بأمريكا بسبب التنوع الثقافى والدينى

من حكايات المبدعين

تختلف تجربة معايشتى لشهر رمضان الفضيل وأجوائه الروحية فى الكثير من الدول والثقافات التى عشت فيها. وبالتأكيد أن هناك اختلافات كبيرة بين قضاء رمضان فى مصر المحروسة ومعايشة رمضان فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع الظروف الثقافية والاجتماعية المختلفة فى كل بلد منهما. ففى مصر، تتميز أجواء رمضان بالحيوية والترابط الاجتماعى، حيث نجتمع كأهل وأصدقاء فى الإفطار الجماعى والسحور. وتتميز شوارعنا بالزينات الرمضانية الموروثة من أجدادنا والمأكولات الشهية التى نتناولها سواء فى بيوتنا أو فى أى إفطار جماعى أو فى المطاعم الشعبية أو الحديثة والتمتع بقضاء الوقت على مع الأصدقاء. وتشتهر مصرنا الجميلة بتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات خلال شهر رمضان المبارك، مثل الفول والتمر والمعجنات والحلويات الشرقية التقليدية مثل القطايف والكنافة. ويتميز رمضان فى مصر بالأنشطة الدينية المكثفة، مثل الصلاة فى المساجد، خصوصًا صلاة التراويح الروحية الفريدة، وقراءة القرآن الكريم وختمه أكثر من مرة، وتقديم الصدقات والزكاة والأعمال الخيرية أجود من الريح المرسلة كما كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

فى الولايات المتحدة، اختلفت تجربتى فى قضاء رمضان هناك بسبب التنوع الثقافى والدينى، حيث عشت مع مجتمعات مسلمة متنوعة من شعوب إسلامية عديدة. وكنا نحتفل بالشهر الفضيل بطرق جميلة. وكانت تقدم لنا غذاءً روحيًا عظيمًا يعوضنا عن حنينى إلى مصر. لقد كانت المأكولات المصرية المتوفرة هناك محدودة مقارنة بوجودها بكثرة فى مصر، ولكن كان يمكن العثور على بعض المطاعم التى كانت تقدم وجبات إفطار رمضانية إسلامية مماثلة. قد تكون التجارب الدينية والاجتماعية هناك مختلفة، إذ كنا نحتاج إلى الوقت للبحث عن مساجد أو مراكز إسلامية للمشاركة فى الأنشطة الدينية والصلوات الجماعية. وكطالب دكتوراه وأستاذ زائر فى الولايات المتحدة وبسبب ضغط العمل والدراسة، كانت تجربة العبادة فى رمضان بالنسبة تحديًا، لذا كنت أدير وقتى بعناية كبيرة لتوفير الوقت الكافى للعبادة.

إن تجربة قضاء شهر رمضان المبارك لهى الفرصة الكبيرة للتواصل مع الله والتركيز على القيم الروحانية والعبادة، بغض النظر عن المكان الذى كنت أقضى فيه هذا الشهر الفضيل. ومن خلال الاستمتاع بالمأكولات الشهية والاحتفالات الاجتماعية فى مصر، إلى التأمل والتأمل والمشاركة فى الأنشطة الدينية فى الولايات المتحدة، أمكننى استغلال الفرصة لتعزيز روحانياتى والتواصل مع مجتمعى، سواء فى مصر أو فى الولايات المتحدة.