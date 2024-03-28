18 إبريل أولى جلسات محاكمة حسين الشحات بتهمة صفع لاعب بيراميدز بالقلم

تنظر محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، 18 إبريل المقبل في واقعة اتهامه بالتعدى على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبى- المغربى الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت الأربعاء الماضي، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

حسين الشحات يصفع لاعب بيراميدز بالقلم على وجهه

وكان لاعب بيراميذر محمد الشيبي قد اتهم حسين الشحات لاعب الأهلى بالاعتداء عليه، والقذف والإهانة، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات، بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فى شهر يوليو الماضي، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات فى الواقعة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري خلال الفترة الماضية بشكل رسمي، عن تحويل محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط، من أجل اتخاذ قرار ضد اللاعب، وذلك بعدما قام باللجوء للمحاكم المدنية.

وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، وبعض لاعبي الفريقين.

ووقع النادي الأهلي، عقوبة قدرها 500 ألف جنيه على حسين الشحات؛ بعد مشاجرته مع الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.

وتوصلت التحقيقات بشأن واقعة التعدي على اللاعب محمد الشيبي، والذي أوضح في بلاغه ضد حسين الشحات لاعب الأهلى إن الأخير اعتدى عليه بالسبّ ثم صفعه وأكمل النيل منه بعبارة: «علشان أنت قليل الأدب»، وكان ذلك على مرأى ومسمع من اللاعبين والجماهير وممثلى وسائل الإعلام.

وورد بتحريات الشرطة أنه في 23 يوليو الماضى بـ استاد الدفاع الجوى في القاهرة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وكان «الشحات»، قدم اعتذرًا لدى ظهوره في برنامج «رامز جاب من الآخر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» من تقديم الفنان رامز جلال، إذ قال: «بعتذر للشيبي لأني غلطت في والدته، ومكانش لازم أعمل كده ودي كانت أول مرة أعملها».