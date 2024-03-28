إقبال على المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم بمساجد الإسماعيلية

تشهد مساجد الإسماعيلية، إقبال المئات من الأطفال للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم.



أطفال وصبية وفتيات في عمر الزهور تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة وحتى العشرين يشاركون في مسابقات حفظ القرآن الكريم، يمنحون هدايا عينية تشجيعا لهم على المشاركة وعلى حفظهم لكتاب الله تعالى.

ونظم مسجد السلام بالإسماعيلية، احتفالا بالمشاركين في المسابقة، التى شهدت توافد أعداد كبيرة من حفظة كتاب الله للمسجد للمشاركة في المسابقة.

اقبال على مسابقة مسجد السلام

في الوقت الذي أعلن فيه مسجد المطافي وهو أكبر مساجد الإسماعيلية، تنظيم مسابقة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك على ثلاثة مستويات لحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن وربع القرآن ونصف القرآن.

مسابقات بالجملة تقيمها مساجد الاسماعيليه يوميا بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي والأخرى داخل دور العبادة تهدف لتشجيع المصلين على الاطلاع والقراءة والتفهه في أمور الدين .

وقال الشيخ مصطفى البحطيطي امام وخطيب مسجد المطافي بالإسماعيلية إن تنظيم المسابقات القرآنية مشروع في الأصل لما فيه من تشجيع الشباب على الاشتغال بالقرآن وعلوم الدين وخلق جو من المنافسة الطيبة بين النشء.

ونظمت نقابة المهندسين بالإسماعيلية الاسبوع الماضي مسابقة لحفظ القران الكريم شارك فيه نحو ٢٠٠ من ابناء المهندسين .فيما نظمت جامعة قناة السويس مسابقة للقران الكريم لطلبة الجامعة .ونظمت جامعة الاسماعيلية الأهلية مسابقة لحفظ القران الكريم شارك فيها عشرات المتسابقين من طلبة الجامعة.