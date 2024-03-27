جوميز يقرر تصعيد ثنائي 2005 لتدريبات الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد الثنائي محمد السيد وحسن أبو المعاطي لاعبا فريق 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة مع الفريق الأول في التدريبات.

ويلعب محمد السيد مواليد "2006" في مركز الوسط، وتواجد مع الفريق الأول في الفترة الماضية بشكل مستمر، بينما يجيد حسن أبو المعاطي مواليد "2005" اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وتواجد محمد السيد وحسن أبو المعاطي مع منتخب مصر للشباب في البطولة الودية الأخيرة في الجزائر، وعادا إلى القاهرة مساء الأمس.

و تشهد التدريبات تواجد محمد صلاح وأحمد رفاعي ومحمد سامح لاعبو فريق 2003، بالإضافة إلى علي عبد المجيد مدافع فريق 2005، والذين تم تصعيدهم خلال الأيام الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.