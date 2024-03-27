لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني ترفض طلب برشلونة لتخفيف عقوبة تشافي

أقرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء 27 مارس، رفضها لتخفيف عقوبة إيقاف المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة.

وكان تشافي المدير الفني لفريق برشلونة قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز

وكان فريق برشلونة قد قدم استئنافًا على عقوبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للتقليص إلى مباراة واحدة فقط بدل مباراتين حسب ماذكرته الصحافة الإسبانية.

قالت صحيفة آس الإسبانية، أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني رفضت طلب برشلونة بشأن عقوبة إيقاف المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة لن يستأنف قرار لجنة العقوبات مجددًا ولن يرفع الشكوى إلى محكمة TAD بعد تأكيد عقوبة تشافي لمبارتين وسيغيب عن مباراة لاس بالماس وقادش