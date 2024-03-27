«المطورون العرب»: الرقابة المالية أقرت تجزئة أسهمنا لـ ٧٫٧ مليار سهم.. ونستهدف زيادة السيولة

أفادت شركة المطورون العرب القابضة فى بيان صحفى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 7.723 مليار سهم بدلًا من 1.287 مليار سهم، وذلك بعد مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، طبقًا للمادة (48) من قواعد القيد.

وكان مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة قد وافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم لزيادة السيولة من خلال زيادة عدد الأسهم عبر خفض سعر السهم عن طريق التجزئة، مما يشجع المزيد من المتداولين والمستثمرين على شراء السهم سواء للمتاجرة أو الاحتفاظ، ما ينعكس على تنشيط الحركة وزيادة عمليات وكميات الأسهم المتداولة.

ووفقًا لنموذج تقرير إفصاح هيكل مساهمى شركة المطورون العرب القابضة فى 31 ديسمبر عام 2023، يتوزع هيكل مساهمى الشركة بين أسماك التى تمتلك 262.2 مليون سهم بنسبة 20.36% من إجمالى رأس المال، وأحمد طارق خليل على الذى يمتلك 393.8 مليون سهم بنسبة 30.59%، وعبد السلام مسعود عبد الكريم الذى يمتلك 108.9 مليون سهم بنسبة 8.46%، ومروة محمد الأمين رجب أحمد التى تمتلك 87.4 مليون سهم بنسبة 6.79%، والنسبة المتبقية حرة التداول.

وتأتى الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المطورون العرب القابضة، بعد أيام من إفصاح الشركة لنتائج أعمالها عن العام المالى 2023 لتسجل الشركة أعلى حجم مبيعات تعاقدية بقيمة 5.3 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت 203% كأعلى نسبة زيادة فى مبيعات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية- كما نجحت الشركة فى التحول للربحية مسجلة صافى ربح بلغ 100 مليون جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 649%.

وانعكست هذه النتائج المالية الإيجابية لشركة المطورون العرب القابضة، على ارتفاع سهم بالبورصة المصرية، بنسبة 260% خلال عام 2023 محققًا أعلى نسبة صعود بين الشركات العقارية المقيدة بسوق المال المصرية، ومتجاوزًا نسبة صعود المؤشر الرئيسى والتى بلغت 65%، وكذلك نسبة مؤشر القطاع العقارى والذى زاد بنسبة 65.5%.