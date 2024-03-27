وكيل تعليم قنا يُكرم نخبة من مديري المدارس المتميزة

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نخبة من مديري المدارس التي ظهرت بمظهر مشرف أثناء زيارة مدير إدارة أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم لتلك المدارس واشادته بمستوى النظافة والانضباط وتوافر عناصر الأمن والسلامة بالمدارس التي تم زيارتها من لجنة الوزارة .

كما كرم الوكيل في حضور الأستاذة وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية واسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة كلا من منال راشد مدير مدرسة الشهيد محمد جمال نصاري الإعدادية و حسين زكي مدير مدرسة ناصر الابتدائية وعبير حمدي مدير السيدة زينب الثانوية بنات و محمود هاشم مدير مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات و قاسم حفني مدير مدرسة السادات الابتدائية و ايمان ابو الفتوح مدير مدرسة حامد سليمان الإعدادية و عادل محمد ابو الحمد مدير معهد النور للمكفوفين و أميرة موسى مدير مدرسة قنا الرسمية لغات وجمال الراوي مدير مدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي وحنان عبده وكيل مدرسة الشهيد محمد جمال نصاري و ايمن عواد وكيل مدرسة الشهيد مصطفى عباس .

كما كرم الوكيل منصور محمد ابو جبل مدير إدارة الأمن بالمديرية و زينب حسني مدير مدرسة دشنا الفنية بنات وعادل محمد علي مدير مدرسة الشهيد محمود الأمين بابومناع وثناء رياض مدير مدرسة السلام الخاصة بدشنا .

توجه الوكيل إلى المكرمين بالشكر و أثنى على ما بذله مديرو ووكلاء المدارس و أعضاء هيئة التدريس من جهد أسفر عن إشادة ممثل الوزارة ، ووجه إلى استمرار العطاء والعمل بإخلاص لتحمل أمانة المسؤولية أولا قبل الاستعداد للزيارات المتتابعة من قبل الإدارة أو المديرية أو الوزارة .