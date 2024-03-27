يعود هاري كين يعود إلى توتنهام في الصيف لهذا السبب ، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى ملعب توتنهام لمواجهة فريقه السابق في أغسطس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المباراة بين بايرن ميونخ وتوتنهام ستقام كجزء من "كأس زيارة مالطا" يوم 10 أغسطس المقبل.

وتشهد المباراة عودة هاري كين، لشمال لندن، حيث كان هو الهداف التاريخي للفريق، بعدما انضم لبايرن ميونخ في الصيف.

كما سيواجه إريك داير، لاعب بايرن ميونخ، فريقه السابق أيضا حيث كان انتقل من توتنهام في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكر توتنهام في بيان على موقعه :"هذه المباراة الافتتاحية المثيرة للموسم الجديد تكتسب أهمية خاصة، حيث ستشهد عودة هاري كين (هداف توتنهام التاريخي) وإريك داير لناديهما القديم، حيث كانا انضما لبايرن ميونخ مؤخرا".

وأضاف البيان :"ستكون هذه هي المواجهة رقم 13 بين الفريقين هبر التاريخ، والرابعة التي تقام في إنجلترا".

وأكد البيان :"تغلبنا على العملاق الألماني في طريقنا نحو تحقيق لقب كأس الاتحاد الأوروبي قبل 40 عاما".

وقدم كين موسما رائعا في ألمانيا، حيث سجل حتى الآن 37 هدفا في 35 مباراة في كل المسابقات.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا حتى الآن.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق عشر نقاط خلف باير ليفركوزن.

والتقى الفريقان في آخر مباراة في موسم 2019 / 2020 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث خسر توتنهام على أرضه 2 / 7 قبل أن يفوز بايرن 3 / 1.