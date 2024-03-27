وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام الدراسة بمدرسة السيدة صفية الثانوية ببسيون

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة السيد صفية الثانوية الصناعية بنات بقرية صالحجر، التابعة لإدارة بسيون التعليمية.



وأشاد وكيل الوزارة بانضباط المدرسة، ونظافتها وانتظام العملية التعليمية بها، وحضور طالبات المدرسة بنسبة عالية جداً تتخطى99%، واطمئن إلى حسن سير العملية التعليمية، وقام بتفقد عدد من الفصول، وغرفة الجدارات، والمكتبة ومعمل العلوم والكمبيوتر، كما تفقد ورش التريكو، والملابس الجاهزة، والتركيبات والمعدات الكهربية.

وأثنى على التفاعل الجيد بين المعلمين والطالبات أثناء الشرح النظري، مشيدا بالتدريب العملي داخل الورش، وقام بتكريم كل من هدير عبد المنعم أحمد، ونورا صبري عبدالعال، معلمي الكهرباء نظري، وهاني اسماعيل الرشيدي، مدرس كهرباء عملي.



وتابع وكيل الوزارة، تفعيل الأنشطة بالمدرسة، وأشاد بالرسم الكروكي لتنفيذ خطة الإخلاء بالمدرسة، ووجه بضرورة عرض البرامج التعليمية الفنية على قناة مصر للتعليم الفني، والاستفادة من هذه البرامج والدروس.

وكيل تعليم الغربية يشيد بانتظام الدراسة

واختتم وكيل الوزارة المتابعة بالمدرسة، مقدما الشكر والتقدير للدكتور السيد النحراوي، مدير المدرسة، والعاملين والطالبات، على حسن سير العملية التعليمية، وانضباط المدرسة وانتظامها ونظافتها، والمستوى العلمي والتدريبي المتميز لطالبات المدرسة، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.