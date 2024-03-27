الداخلية تداهم 331 وكرًا لتجارة المخدرات خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (331) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (354) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (149,263 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (29,530كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,604 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,200 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,928 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2,295 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,818 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (633 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (30 جرام) عدد (3731) قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا).

القبض على 3 عناصر إجرامية تورطت في غسيل أموال بقيمة 43 مليون جنيه.

وجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) .

قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.