تحرك جديد من مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدير فني خلفا لتين هاج

في تقرير لها حول مفاوضات نادي مانشيستر يونايتد لتعيين مدير فني جديد خلفا للمدير الفن الحالي الهولندي ايريك تين هاج الذي تؤكد التوقعات رحيله بنهاية الموسم الحالي أكدت شبكة اسبن الرياضية ان نادي مانشيستر يونايتد تواصل بالفعل مع المدير الفني لفريق ولفرهامبتون الأنجليزي جاري اونيل ليكون المدير الفني الجديد للشياطين الحمر اعتبارا من الموسم المقبل .

وقالت شبكة أسبن في تقرير لها أن سير جيم راتكليف الشريك الجديد داخل ادارة مانشيستر يونايت بدأ مفاوضات مع جاري أونيل المدير الفني لفريق ولفرهامبتون والذي نجح في تحقيق نتائج لافتة للنظر بفريق الذئاب بعد تعيبنه مديرا فنيا خلفا للمدير الفني السابق جوليان لوبيتجي وقاد ولفرهامبتون من مراكز الهبوط الى التواجد في النصف الاول من جدول الدوري الانجليزي الممتاز والمنافسة على التأهل الى إحدى البطولات الأوربية الموسم المقبل.

شبكة اسبن أكدت ان جاري أونيل يحظى بأعجاب السير جيم راتكليف الذي يبدو مستعدا لدفع راتب ضخم للمدير الفني حتى يتمكن من أقناعه بترك مهمته بنادي ولفرهامبتون حيث مازال هناك موسمين اضافيين في تعاقده مع ولفرهامبتون .

واشارت شبكة أسبن ان جاري اونيل سيكون هو المرشح الأوفر لتولى مهمة تدريب اليونايتد حال الاستقرار على رحيل ايريك تين هاج ورفض جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا تولى المهمة حال انتهاء مهمته مع منتخب الأسود الثلاثة بنهاية يورو ٢٠٢٤ في ألمانيا.

وكان نادي ولفرهامبتون على لسان مات هوبس المدير الرياضي للنادي قد أكد ان النادي سيدخل مفاوضات مع جاري أونيل لتجديد تعاقده وزيادة قيمة راتبه بعد نجاحه الكبير في قيادة ولفرهامبتون .