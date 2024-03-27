الأربعاء 27 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بايونيرز بروبرتيز تشتري 800 ألف سهم خزينة

تداولات البورصة
تداولات البورصة

قالت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، تنفيذ عملية شراء 800 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

أضافت الشركة في بيان للبورصة إن ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.

وحققت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، صافي ربح بلغ 556.97 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 81.08 مليون جنيه خسارة خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة لتسجل 5.78 مليار جنيه خلال 2023 ، مقابل 7 مليارات جنيه إيرادات في 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال 2023 إلى 26.56 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 80.33 مليون جنيه خلال 2022.

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