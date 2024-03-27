70 مسجداً تفتح أبوابها للاعتكاف في العشر الأواخر بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية أسماء 70 مسجدًا تقرر إقامة الاعتكاف بها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يبدأ الاعتكاف من يوم الجمعة المقبل وحتى عشاء ليلة عيد الفطر المبارك.

ففي مدينة الإسماعيلية تم التصريح بإقامة الاعتكاف داخل مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والحفني والصالحين والسلام وبدر والشيخ زايد والرضوان.ونورة الملاحي.

وحكم الاعتكاف سنة مؤكدة داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقضى بعض ما فاته منها.و ما كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ، ومحافظة على هذا الأمر وهو سنة مؤكدة من حياته صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث التي أشير غليها عند الحديث عن مشروعية الاعتكاف .

وفي سياق متصل تبدأ ليلة الجمعة صلاة التهجد بمساجد الإسماعيلية والتي تبدأ كل ليلة بعد منتصف الليل حتى قبل الفجر بقليل.