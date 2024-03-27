درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. القاهرة تصل لـ 31 درجة
تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 17 رمضان و27 مارس 2024، أول موجة حارة بفصل الربيع هذا العام، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-3-2024
ونستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات المصرية اليوم ..
- درجة الحرارة فى القاهرة .. 19 و 31
- درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 30
- درجة الحرارة في المنصورة .. 18و 28
- درجة الحرارة في الزقازيق .. 19 و 32
- درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 30
- درجة الحرارة في دمياط .. 19 و 27
- درجة الحرارة في بورسعيد .. 19 و 30
- درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 20 و 32
- درجة الحرارة في السويس .. 19 و 31
- درجة الحرارة في العريش .. 19 و 31
- درجة الحرارة في رفح .. 18 و 29
- درجة الحرارة في رأس سدر .. 13 و 30
- درجة الحرارة في نخل .. 08 و 32
- درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 26
- درجة الحرارة في الطور .. 17 و 30
- درجة الحرارة في طابا .. 15 و 29
- درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 19 و 30
- درجة الحرارة في العلمين .. 18و 30
- درجة الحرارة في مطروح .. 17و 31
- درجة الحرارة في السلوم .. 17و 32
- درجة الحرارة في سيوة .. 16و 32
- درجة الحرارة في الغردقة .. 19و 30
- درجة الحرارة في مرسى علم .. 20 و 30
- درجة الحرارة في الفيوم .. 18و 32
- درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 33
- درجة الحرارة في أسيوط .. 17 و 32
- درجة الحرارة في قنا .. 19 و 33
- درجة الحرارة في الأقصر .. 19 و 33
- درجة الحرارة في أسوان .. 20 و 33
- درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 16 و 31
- درجة الحرارة في أبو سمبل .. 16 و 32
- درجة الحرارة في شلاتين .. 18 و 29
- درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 26
- درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 28
- درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 29