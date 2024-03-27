درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. القاهرة تصل لـ 31 درجة

تشهد البلاد اليوم الأربعاء الموافق 17 رمضان و27 مارس 2024، أول موجة حارة بفصل الربيع هذا العام، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-3-2024

ونستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات المصرية اليوم ..