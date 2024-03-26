كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل واقعة مقتل جزار بطعنة نافذة على يد جزار آخر داخل محل عمله بدائرة قسم شرطة حلوان، وتوالت النيابة العامة التحقيق .

تفاصيل واقعة مقتل جزار علي يد أخر داخل محل عمله بحلوان |فلوس اللحمة السبب

وأمرت النيابة بعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا مفاده مقتل جزار ومورد لحوم يدعي «حسن القصاص»، على يد جزار آخر يدعى «أحمد س»، وشهرته «قلقاسة»، داخل محل الجزارة ملك المتهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنة نافذة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهمين قبل يوم الواقعة، وتطور الأمر وتربص المتهم بالمجني عليه في مساء اليوم التالي وقام بقتله بسبب خلافات مالية بينهما على توريد اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

المشدد 3سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفل في السلام

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفل في منطقة السلام.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، قام بتهديد واستخدام القوة لهتك عرض الطفل، حيث اختطفه بالقوة من أمام منزله.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا من أسرة الطفل يفيد في بقيام عامل بهتك عرض ابنهما، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات التي أحالته إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها في مسبق.

المشدد 5 سنوات على متهم باختلاس من شركة في البساتين

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، غايبًا، بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم باختلاس مبلغ مالي من شركة في البساتين، وغرامة 942 ألف جنية.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة إختلاس مبلغ مالي في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 25316 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 3193 كلي حلوان، عن قيام المتهم «أحمد علاء»، بإختلاس مبلغ مالي قدرة 942 ألف جنية، وعلى الفور تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.