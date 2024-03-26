مدير تعليم نجع حمادي يحيل مديري مدرستين للتحقيق

أحال عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، مديري مدرستي الشهيد أسامة السمان الإعدادية المشتركة، و نجع قابول الابتدائية المشتركة بشرق نيل نجع حمادي، للشئون القانونية للتحقيق، وذلك لعدم حضور الطلاب والتلاميذ، وعدم الانضباط الإداري بالمدرستين.

وكان مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية،q قد فاجأ مدرستي الشهيد أسامة السمان الإعدادية، ونجع قابول الابتدائية المشتركة، في زيارة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية، ومتابعة الانضباط الإداري بالمدارس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجولات الميدانية اليومية بالمدارس.

وخلال الجولة الميدانية بالمدرستين، رصد مدير عام الإدارة، عدم حضور التلاميذ والطلاب، وهيئة المعلمين والعاملين بالمدرستين، فقرر إحالة مديري المدرستين للشئون القانونية للتحقيق.

رافق مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، خلال جولته المفاجأة عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي.