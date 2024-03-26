جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل حول دور مركز معلومات الجامعة بكلية الألسن

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن فى جامعة الفيوم ، ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات الجامعة حول دور المركز في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا ومديرة مركز معلومات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سلامة المدير التنفيذي لمشروع الشبكات بالجامعة، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

حاضرت خلال الورشة مهندسة حسناء فؤاد مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات، ومهندس حسين محمود مسئول فريق الشبكات بمركز معلومات جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

البنية التحتية لمركز معلومات الجامعة

تناولت مهندسة حسناء فؤاد خلال الورشة عرض لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة، وشرحت أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات كتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب على مايكروسوفت ما يتيح للطلاب فرصة الحصول على النسخ الأصلية لبرامج مايكروسوفت، ويقدم المشروع دورات تدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم كامب للأطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

واضافت أن مشروع الشبكات يضم عددًا من المنصات منها منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة، ومنصة اللغات والترجمة، وتقدم عددًا من الخدمات منها امتحان اللغات، والاختبار الأكاديمي، كما يضم المشروع منصة الكتاب الإلكتروني، ومنصة ضمان الجودة.

وتحدث المهندس حسين محمود حول مشروع نظم المعلومات الإدارية، ويقدم خدمات إعلان نتائج الطلاب بمرحلتي البكالوريوس، والليسانس، والدراسات العليا، وتسجيل الطلاب، والتقديم للمدن الجامعية، وخدمة الدفع الإلكتروني.

وعرض لمشروع البوابة الإلكترونية والذي يضم موقع الجامعة والبيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والكليات وإدارات الجامعة المختلفة، ويقدم العديد من الخدمات منها الإفادات، والاستعلام عن المؤتمرات الخارجية، والبريد الإلكتروني الجامعي، والكشف الطبي وجداول الامتحانات.

وأشار إلى مركز إنتاج المقررات الإلكترونية ومشروع الاختبارات الإلكترونية، ومشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والذي يقدم دورة التحول الرقمي، ومشروع المكتبة الرقمية الذي يقدم خدمات فحص الرسائل العلمية، وبنك المعرفة المصري.

4

5