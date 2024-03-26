إل جي توزع 1050 كرتونة غذاء للأسر الأكثر احتياجاً

قامت إل جي مصر بتوزيع 1050 كرتونة غذاء على الأسر المستحقة بمناطق و محافظات مصر، من خلال المشاركة فى حملة إفطار صائم التابعة لمؤسسة مصر الخير وبهدف توفير الطعام والشراب لآلاف المُستحقين وتلبية احتياجتهم الأساسية خلال شهر رمضان الكريم.

يأتى التعاون فى إطار تجديد مذكرة التفاهم بين شركة إل جي ومؤسسة مصر الخير فى بدايات عام 2024 وبعد النجاح الملموس الذى حققته الشراكة بين الطرفين خلال العام الماضى، وبفضل المذكرة تلتزم إل جي مصر بتوفير الدعم المُستدام للمؤسسة على كافة الأصعدة من خلال تقديم التبرعات العينية وبالتالى زيادة عدد المستفدين من المبادارات المجتمعية التابعة لمؤسسة مصر الخير و الممتدة لكافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

قال بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "تقديم الدعم المجتمعى للمحتاجين والعمل على تحقيق تغيير إيجابى وملموس فى حياة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المصرى يُعتبر أولوية قصوى لشركة إل جي، ولذلك تعتز الشركة بالمساهمة فى حملة إفطار صائم بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير لرفع العبء وتوفير احتياجات الغذاء الأساسية لغير القادرين خلال شهر رمضان، فالارتقاء بالمجتمع وخلق حياة كريمة لكافة أفراده هو الجوهر الحقيقى لشعارنا العالمى "Life’s Good"

تهدف الشراكة طويلة الأمد بين شركة إل جى ومؤسسة مصر الخير الى رفع جودة حياة المواطن المصرى وخلق مستقبل أفضل للمجتمع ككل، فتشمل أجندة التعاون بين الطرفين لعام 2024 العديد من مبادارت المسئولية المجتمعية فى مُختلف المجالات، منها حملة إفطار صائم، رفع كفاءة الخدمات المقدمة فى دور الايتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، دعم مراكز الشباب وتقديم إمكانيات متطورة لتمكين فئة الشباب من اكتشاف مواهبهم و تطويرها، بالاضافة الى تقديم الدعم لمؤسسة مصر الخير في مبادارات تيسير زواج لذوي الهمم من خلال توفير الأجهزة المنزلية المتطورة والأساسية لدى كل أسرة.