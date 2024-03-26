سكرتير البحر الأحمر يعقد الاجتماع التنسيقي الثالث لمشروع صقر 129 لمواجهة الأزمات

عقد اللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الاجتماع التنسيقي الثالث لمشروع صقر 129 لمجابهة الازمات والكوارث، بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن المحافظة ومديرى المديريات الخدمية؛ لوضع وشرح الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع صقر 129 وخروجه بالشكل والمضمون الأمثل له.

وأكد البندارى، أهمية التنسيق بين الإدارة العامة للأزمات وجميع الجهات المشاركة من مدن ومديريات لمشروع التدريب العملي صقر 129 موجها بضرورة التعاون الفعال بين جميع الجهات مع التأكيد على تدقيق كافة البيانات وتوحيدها على مستوى الجهات المشاركة مع توضيح التزامات كل جهة بالدور المنوط لها لتلاشى التداخل بين الجهات.

وأوضح المستشار العسكري، اهتمام الدولة الخاص بمشروع صقر لتكون جميع اجهزة الدولة على دارية ومعرفة كاملة بكل امكانيات المحافظات وكيفية تقديم الدعم اللازم لهم من الوزارات المعنية في حالة حدوث اى كوارث او ازمات، مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتجهيز الجيد بين جميع الجهات المشاركة فى التدريب العملى أو الكوادر البشرية للظهور بشكل حضارى ومشرف وراقى ، مع الاستعانة بالدروس المستفادة من سيناريوهات العمل السابقة ومراجعتها بشكل دقيق ومحكم لتلافى كافة السلبيات وأوجه القصور بها.

وأكد لاشين، ضرورة أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين فى مشروع التدريب العملى من خلال الالتزام بكافة التدابير الوقائية، مع استثمار الأفكار الإبداعية والإبتكارية لإنجاح فعاليات المشروع التدريبى صقر ١٢٩ على الوجه الأكمل ، مؤكداً علي ضرورة تنسيق المواعيد الخاصة بالتنفيذ منذ تلقى البلاغات وحتى وصول عناصر الدعم والمساعدة لمواجهة الأزمات والكوارث ،

وأوضح نادى نصيف مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن تلك التدريبات تأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الكوارث وقت حدوثها وتقليل الخسائر البشرية والمادية والتدريب على تلاشي أوجه القصور التي تشوب أداء بعض الجهات أو العاملين خلال عمليات التدريب حفاظَا على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان.