إصابة 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، فى طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مفارق العياط باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز ومدينه الفيوم ووجود عدد من المصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ أنّ الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإدخالهم في قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.