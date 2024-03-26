ندوة دينية «أون لاين» للرد على استفسارات شباب الشرقية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة دينية «أون لاين» بعنوان «الرد على الإستفسارات الواردة الى لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة»، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك عبر خاصية البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منذ قليل، ندوة دينية للرد على الإستفسارات الواردة إلى لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى وقائع الندوة الدينية، تم بثها عبر خاصية البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أنه حاضر في الندوة؛ الشيخ أحمد عبد القادر علي، مدير عام منطقة الوعظ ولجنة الفتوى عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، وقدمها أحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشئ بالمديرية، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمديرية.