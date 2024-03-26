ضبط لحوم وأسماك مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز الشرقية| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قد قاموا بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٦) محاضر مخالفة و ضبط (طن و ٥٦٨كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكبده مجمدة و أسماك مجمدة مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بهنيا التابعة لمركز و مدينة ديرب نجم و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مديرى إدارات ( الرعاية التناسلية – الإرشاد ) بالمديرية ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ومدير و أطباء وحدة بهنيا البيطرية بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣٨٠) رأس ماشـية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (١٥٠) رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد (١٩٠) رأس ماشية وأمراض تنفسية لعدد(١١٠) رأس ماشية وأمراض جلدية لعدد (٩٣) رأس ماشية و بالإضافة إلى إجراء جراحة لـ (٣) رؤوس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

كما أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة بلبيس البيطرية قامت بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة، بتنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية أولاد سيف التابعة لإدارة بلبيس البيطرية و توابعها و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى، بحضور كلاً من مدير إدارة بلبيس البيطرية ورؤساء اقسام الرعاية والعلاج والإرشاد والابيدميولوجى بإدارة بلبيس ومدير وأطباء وحدة أولاد سيف وعدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة قامت برش ( ٣٦٥) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٢٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية .

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية، قامت بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية انشاص الرمل التابعة لإدارة مشتول السوق البيطرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وذلك بحضور كلٍ من مديري إدارات (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد ) بالمديرية وأطباء إدارة مشتول السوق البيطرية ومدير وأطباء وحدة إنشاص الرمل البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ١١٠ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٨٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٣٠) رأس ماشـية وأغنام و دواب و (١٢٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس من الماشية و الأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٥٥٠ ) طائر وترقيم وتسجيل (٢٠) حيوان وسحب عدد ٢٠ عينة دم لفحص من أمراض السل والبروستات وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.