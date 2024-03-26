الشرقية: متحف تل بسطا يساهم في حماية التراث وإثراء الجانب التوعوى والثقافى

نظم متحف تل بسطا بالزقازيق، ندوة توعوية عن " الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" وذلك بقاعة المتحف، حاضر بها الدكتور يحيي محمد صابر، استشاري العلاج النفسي بمستشفى الصحة النفسية بالعزازي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مطمئنون للاستشارات النفسية، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الطب النفسى والمريض النفسى.

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب التوعوى والثقافى والمعرفى والحضارى لدى الشعوب من خلال تنظيم الندوات التوعوية لشرائح المجتمع المختلفة .

ومن جانبه أشار إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إلى أن ندوة "الوصمة المجتمعية للمريض النفسي" استهدفت عدد (20) من العاملين بمستشفى العزازى للطب النفسى والعاملين بمتحف تل بسطا بالزقازيق، وتناولت أهمية اكتشاف المرض النفسى من البداية وعلاجه حيث أن هناك قاعدة تنص على أنه كلما تم التشخيص مبكرًا كلما أمكن التحسن والسيطرة على المرض النفسي، ولكن المشكلة أن المريض النفسي يذهب متأخرًا للطبيب بعد أن يذهب فى البداية للطب الشعبي وما شابة، ويؤدى ذلك إلى تعقد المرض كما تم التأكيد أن الطب النفسى من أكثر فروع الطب تحقيقًا لنسب شفاء عالية إذا تم التشخيص المبكر وحصل على الدواء المناسب وأن الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان ولا تؤثر على أعضاء الجسم اذا استخدمت تحت اشراف طبى، بالإضافة أن هناك الكثير من الأمراض العضوية يكون سببها مشاكل نفسية لم تحل، وأغلب علاج الأمراض تحتاج إلى علاج الجانب النفسي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار، فتنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن وتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية، مشيداً بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة وإستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

وأعلن متحف تل بسطا عن تنظيم احتفالية بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 6 أعوام على افتتاحه، والذي يوافق 3 مارس من كل عام، تتضمن الإحتفالية تنظيم معرضين مؤقتين، وعدد من الأنشطة التعليمية والفنية ومجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح متحف تل بسطا ، والذي يوافق يوم ٣مارس من كل عام، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرضين مؤقتين يستمران حتى نهاية شهر ابريل القادم.

الأول معرض أثري بعنوان ( كنوز متحف تل بسطا ) ويضم مجموعة من روائع المتحف من نتاج حفائر مدن وأقاليم محافظة الشرقية عبارة عن (مجموعة من الأواني الكانوبية لحفظ أحشاء المتوفي – قناع من الكارتوناج - مجموعة من لوحات الأفراد في مصر القديمة - مسند رأس من المرمر)، و المعرض الثاني بعنوان ( لمسات فنية) ويضم مجموعة من نتاج الورش التعليمية والفنية التي قامت بها أقسام المتحف خلال عام ٢٠٢٣ .

وسيتضمن الإحتفال تقديم مشهد تمثيلي بعنوان "طقسه إطلاق البخور" يحاكي المصريين القدماء فضلاً عن قيام قسم البحث العلمى بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس على هامش الإحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح المعرض.

وأضاف مدير متحف تل بسطا، أن المتحف يستقبل الزوار وراغبى حضور الإحتفال من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، والدخول بحجز تذكرة قيمتها للمصريين (خمسة جنيهات للطلبة - عشرة جنيهات للكبار).

مقتنيات متحف تل بسطا بالشرقية

جدير بالذكر أن متحف تل بسطا تم إفتتاحه عام 2018 على مساحة 2000 متر، وهو عبارة عن جزأين، الجزء الأول من المتحف هو عبارة عن مبني يضم 14 فاترينة وعدداً من القطع الأثرية 599 معروض و1261 مخزون وهى نتاج حفائر محافظة الشرقية وبالأخص المنطقة الأثرية بتل بسطا والجزء الثانى هو متحف مفتوح وهي حديقة متحفية مكشوفة، مزودة بخدمات، كافتيريا لخدمة الزائرين، بازارات، قاعة تهيئة مرئية، موقف انتظار سيارات وأتوبيسات، دورات مياه للزوار.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشار إلى أن قيام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتنظيم فعاليات "يوم الشرقية" هذا العام بشارع المعز، والعام الماضى بالمتحف القومى للحضارة المصرية، يعد ترويج فعال للمنتج السياحى الشرقاوي الذى يتميز بالطبيعة الريفية والبدوية، سواء داخلياً أو خارجيا، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تتيح للزائرين من داخل وخارج مصر تعايش التجربة الإنسانية الشرقاوية بشقيها البدوى والريفى.

وفى سياق متصل كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، لمتابعة سير فعالية "يوم الشرقية" والذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بمقعد الأمير ماماى بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وتحت رعاية محافظة الشرقية و وزارة السياحة والأثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وكذلك لتوزيع شهادات التقدير على كل المشاركين فى الفاعلية من مبادرة قادرون بإختلاف والحرفين والفنانين وفرقة الفنون الشعبية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، أن فعالية يوم الشرقية تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى والتعريف بما تشتهر به محافظة الشرقية من موارد سياحية وتنوع في الفنون الشعبية التراثية "فرقة الفنون الشعبية – فرقة المزمار البلدى والحرف الإبداعية وتنوع المقومات السياحية ".

وأشارت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، إلى أن فاعلية "يوم الشرقية " بشارع المعز شارك فيها 47 فنان تشكيلى فضلاً عن مشاركة عدد (25) حرفى من منتجى (ورق البردى – الخزف والفخار- السجاد اليدوى – العرائس الخشبية – ريزن - كروشية – المنتجات الجلدية – الاكسسورات – شغل الخرز – الملابس البدوية والريفية )، وتضم ايضاً منتجات إبداعية من انتاج مبادرة قادرون بإختلاف التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.