الداخلية: ضبط كبار تجار المخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة، قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام، وعدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار وسيارتين.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (5 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

القبض علي عاطل لاتهامه بقتل أخر بمنطقة الشرابية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل أخر بمنطقة الشرابية، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغاً بمقتل شخص علي يد أخر وهروبه عقب ارتكاب الجريمة في نهار رمضان .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين ان المجني عليه عاطل تشاجر مع المتهم فقام بطعنة ولاذ بالهرب الي ان تم ضبطه والسلاح المستخدم، وجار مناقشته مم قبل رجال الأمن لكشف ملابسات ارتكابه الجريمة .

وفى سياق آخر تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياة آخر بعدما تلقى طلق خرطوش أثناء مشاجرة بمدينة البدرشين.

مصرع شاب في مشاجرة بالبدرشين

وأمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية

وتلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل مصاب بطلقات بالخرطوش

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مقتل "حمزة.م." 17 سنة بطلقات خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين آخر.

وتمكنت مباحث البدرشين من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، واودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.