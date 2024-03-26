اندلاع حريق ضخم بشقة تستغل كمخزن للأحذية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقة بدائرة قسم أول سوهاج، تستغل كمخزن للأحذية نتج عن الحريق إحتراق كمية من الأحذية، ولا توجد خسائر بالأرواح.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الأرضى وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بقسم أول سوهاج، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق تستغل مخزن أحذية يستأجرها المدعو عبد الحميد ا م ع 48 سنة صاحب محل أحذية ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينجم عــن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات في إحتراق كمية الأحذية وبسؤال نجلة مستأجر الشقة المدعوة هاجر ع ا م 19 سنة طالبة ومقيمه بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفى سياث ذاته نشب حريق هائل في أحد المنازل بـ قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بـ الدقهلية، اليوم الإثنين، ما تسبب في إصابة طفلين بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى منية النصر المركزى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة طفلين في حريق هائل بأحد المنازل بالدقهلية

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدى مأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب حريق في منزل بقرية ميت تمامه، دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة طفلين بحالة اختناق، وهما"عدي رضا عوض رشدي البالغ من العمر 5 سنوات، وعوض رضا عوض رشدي البالغ من العمر 3 سنوات «شقيقه الأول»، ما كشفت عنه المعاينة الأولية

كشفت المعاينة الأولية أن السبب في نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية، وتم نقل المصابين لمستشفى منية النصر المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتقرر حجزهما في عناية الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سيدة تشعل النار في نفسها بـ الدقهلية|أزمة نفسية السبب

كما اقدمت سيدة علي اشعال النار في نفسها بمدينة المطرية، بـ الدقهلية، اليوم الإثنين، ولقيت مصرعها داخل مستشفى المنزلة العام، وتبين أنها تعاني من أزمة نفسية واكتئاب، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المنزلة العام، بوصول سيدة تدعى «نحمده.أ.أ.ال» وتبلغ من العمر 55 سنة، مقيمة بمدينة المطرية، مصابة بحروق شديدة بالجسم من الدرجة الأولى، وتوفيت، ادعاء حالة انتحار.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرتها، أكدوا أن المتوفاة تعاني من أزمة نفسية وتدهورت حالتها خلال الفترة الأخيرة، وأشعلت النار في نفسها، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياتها.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.