قررت الدائرة 36 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الإثنين،بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بالحوامدية

وصدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي مريكب، وأحمد مختار محمد سيد وامانة سر شنودة فوزي .

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3325 أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح ناري «خرطوش» بدون ترخيص، كما أحرز زخائر «طلقات» دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين «كتر، ومسطرة حديد» دون مسوغ قانوني.

محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة في بدر

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة إلى جلسة 26 مايولسماع شاهدت المجني عليها.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض فتاة في مدينة بدر.