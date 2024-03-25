أقدمت سيدة على إشعال النار في نفسها بمدينة المطرية، بـ الدقهلية، اليوم الإثنين، ولقيت مصرعها داخل مستشفى المنزلة العام، وتبين أنها تعاني من أزمة نفسية واكتئاب، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

سيدة تشعل النار في نفسها بـ الدقهلية|أزمة نفسية السبب

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المنزلة العام، بوصول سيدة تدعى «نحمده.أ.أ.ال» وتبلغ من العمر 55 سنة، مقيمة بمدينة المطرية، مصابة بحروق شديدة بالجسم من الدرجة الأولى، وتوفيت، ادعاء حالة انتحار.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرتها، أكدوا أن المتوفاة تعاني من أزمة نفسية وتدهورت حالتها خلال الفترة الأخيرة، وأشعلت النار في نفسها، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياتها.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

السجن 10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

كما قررت الدائره 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، معاقبة ربة منزل بالسجن 10سنوات بتهمة الاتجار في مخدرات بمنطقة الجيزة.

واعترفت المتهمة تدعي «بوسي.ن»، تبلغ من العمر 33 سنة، ربة منزل، أنها تعمل في الاتجار المخدرات منذ فترة، وأنها كانت تبيع المواد المخدرة «حشيش»، أمام منزلها وتقطعه باستخدام «كاتر» وتعبئته في علب السجائر.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة أنه تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها أمام مسكنها ممسكة بيدها، قطعة بنية طولية الحجم، وباليد الأخرى سلاح أبيض وبجوارها شنطة بلاستيكية سوداء، وأثناء القبض عليه ألقت ما بيدها، وتم فحص المضبوطات تبين أنها جوهرة حشيش وسلاح أبيض عباره عن «كاتر»، وعلبة سجائر، وبمواجهتها اعترفت بالمضبوطات ومنها هاتف محمول للتواصل مع عملائها ومبلغ مالي.

وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات معاقبتها التي أصدرت حكمها السابق.