عاجل.. المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف قاعدة ميرون الجوية

أعلن إعلام الاحتلال، عن سمع دوي انفجار قوي في منطقة ميرون في الجليل .

وأكد وسائل عبرية، أن صوت الانفجار سمع على طول الحدود الشمالية.

وقالت مصادر لبنانية تابعة للمقاومة الإسلامية، إن قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية تقصف الان .

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” موقع بياض ‏بليدا، ومقر كتيبة ‏ليمان المستجد، وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 موقع بياض ‏بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 مقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏وتم استهداف تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏



