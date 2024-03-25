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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف قاعدة ميرون الجوية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إعلام الاحتلال، عن سمع دوي انفجار قوي في منطقة ميرون في الجليل .

وأكد وسائل عبرية، أن صوت الانفجار سمع على طول الحدود الشمالية.

وقالت مصادر لبنانية تابعة للمقاومة الإسلامية، إن قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية تقصف الان .

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” موقع بياض ‏بليدا، ومقر كتيبة ‏ليمان المستجد، وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 موقع بياض ‏بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ 

كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024  مقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏وتم استهداف تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏


 

 

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