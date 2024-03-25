عاجل.. المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف قاعدة ميرون الجوية
أعلن إعلام الاحتلال، عن سمع دوي انفجار قوي في منطقة ميرون في الجليل .
وأكد وسائل عبرية، أن صوت الانفجار سمع على طول الحدود الشمالية.
وقالت مصادر لبنانية تابعة للمقاومة الإسلامية، إن قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية تقصف الان .
وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” موقع بياض بليدا، ومقر كتيبة ليمان المستجد، وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 مقر كتيبة ليمان المستجد بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وتم استهداف تجمعاً لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.