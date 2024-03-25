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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال ينصب بوابات حديدية ومكعبات على مداخل عدة قرى بمسافر يطا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوابات حديدية على ووضعت مكعبات أسمنية على مداخل عدة قرى بمسافر يطا جنوب الخليل.

 

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت بوابات حديدية ووضعت مكعبات اسمنتية على مداخل قرى ماعين وشعب البطم وام الخير بمسافر يطا جنوب الخليل.

 

وبين اهالي القرى المذكورة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال نصبت البوابات لمنع وعرقلة تنقلهم في قراهم، والتضييق عليهم، لارغامهم على الرحيل من اراضيهم وسرقتها لتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة.

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