لابورتا يريد استمرار تشافي لإقناع كلوب بتدريب برشلونة

أكدت تقارير صحفية أسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يرغب في استمرار تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي لبرشلونة في منصبه لمدة عام اخر حتى يتمكن من اتمام التعاقد مع الالماني يورجن كلوب ليكون المدير الفني لبرشلونة اعتبارا من عام 2025 .

وكان تشافي هيرنانديز قد اعلن رغبته في الاستقالة من تدريب برشلونة بنهاية العام الحالي الا ان نتائج الفريق الكتالوني التي تحسنت كثيرا في المباريات الاخيرة وعدم تقبل الفريق لاي هزائم على مدار عشرة مباريات الى جانب تأهل البارسا الى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال اوربا للمرة الاولى منذ عام 2020 جعلت هناك الكثير من الاحاديث في الصحف الأسبانية حول رغبة لابورتا في استمرار تشافي هيرنانديز لموسم اخر .

في نفس الاطار في قرار يورجن كلوب المفاجىء بترك مهمة تدريب ليفربول الأنجليزي ورغبته في الحصول على راحة لمدة عام من التدريب جعلت اكثر مراقبي رئيس نادي برشلونة يؤكدون ان لابورتا سيحاول اقناع تشافي هيرنانديز بالاستمرار من اجل ما وصفوه بالتعاقد الحلم بالنسبة لخوان لابورتا بالتعاقد مع الالماني يورجن كلوب .

وقالت صحيفة سبورت الكاتالونية ان لابورتا أبدى اعجابه اكثر من مرة بمجموعة المدربين الشباب في الكرة الالمانية مثل هانز فليك و نايجل ناجلسمان و توماس توخيل وعلى رأسهم بالقطع يورجن كلوب وكلهم اسمائهم ارتبطت بتدريب برشلونة مؤخرا .

صحيفة سبورت اكدت ان عامل اخر مهم سيكون مرتبط بأمكانية تعاقد برشلونة مع يورجن كلوب وهو مدى امكانية تعاقد كلوب لتدريب منتخب المانيا عقب يورو 2024 خلفا لنايجل ناجلسمان لقيادة منتخب المانيا في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية الا ان الفوز الذي حققه نايجل ناجلسمان وديا على فرنسا مؤخرا بهدفين ونتائجه في يورو 2024 ربما تدعم استمرار تواجده على رأس قيادة منتخب المانيا وبالتالي وجود فرصة كبيرة للتعاقد مع يورجن كلوب .