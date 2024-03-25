أروخو يعود الى برشلونة بعد قرار استبعاده من معسكر منتخب أورجواي

عاد نجم نادي برشلونة ومنتخب أورجواي رولاند أروخو أروخو الى مدينة برشلونة بعد قرار مارسيلو بيليسا المدير الفني لمنتخب أورجواي أستبعاده من معسكر منتخب أورجواي الحالي في أسبانيا وعدم مشاركته في المباراة الودية التي سيخوضها منتخب أورجواي امام منتخب كوت ديفوار ضمن الأجندة الدولية للفيفا .

وكان رولاند أروخو قد أستبعد من المواجهة الودية التي خاضها منتخب السليستي في معسكره الحالي في أسبانيا امام منتخب أقليم كاتالونيا ثم جاء قرار استبعاده من المعسكر قبل مواجهة كوت ديفوار ليضع الكثير من علامات الأستفهام خاصة وان اروخو لا يعاني من أي أصابة .

وكان الاتحاد الأورجوياني لكرة القدم قد اصدر بيانا اعلن فيه قرار مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أورجواي استبعاد عدد من الاعبين خلال المعسكر الحالي في أسبانيا بعد مباراة اقليم كتالونيا دون تحديد اسباب محددة لهذا الاستبعاد والاعبين هم : سيرخيو اروخو و ماتياس فيسينو و فوكوندو توريس و رولاند اروخو و رودريجو زالازار و برونو مينديز .