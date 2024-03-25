هيوز يفضل التعاقد مع دي زربي لقيادة ليفربول خلفا ليورجن كلوب

بعدما أنتهت أدارة ليفربول من ترتيب اوراق أدارة الفريق استعدادا للموسم الجديد بتعيين مايكل ادواردز مديرا تنفيذيا للنادي ريتشارد هيوز مديرا رياضيا للفريق الكروي بدأ ملاك النادي العريق بالتعاون مع أدارة الفريق في تجهيز الخطوة الأهم وهي تعيين المدير الفني الجديد للميرسياسيد خلفا للمدير الفني الحالي يورجن كلوب .

ووفقا لتقارير الصحف الأنجليزية فأن الأسباني تشافي ألونسو مازال هو الاختيار المفضل لأدارة ليفربول لقيادة الفريق في الموسم المقبل وهو نفس الاختيار الذي تحبذه جماهير ليفربول الا ان هناك منافسة صعبة للغاية مع بايرن ميونخ لاقناع المدير الفني الأسباني لاختيار احدهما في حالة مغادرته ناديه الحالي باير ليفركوزن وفي ظل الانباء التي تتواتر ان الامور المادية لن تكون الحاسمة لاختيار تشافي الونسو للفريق الذي سيدربه في الموسم المقبل فأن هناك احتمالا اخر لاستمراره مع نادي باير ليفركوزن لقيادته في الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال أوربا .

صحيفة الديل ميل اكدت أن المدير الرياضي ريتشارد هيوز يضع الإيطالي روبرتو دي زربي المدير الفني الحالي لفريق برايتون الاختيار الاول لقيادة ليفربول حيث يراه الاختيار الامثل لنادي ليفربول الذي يرغب في مدير فني شاب لديه طموح كبير للتطور مع الفريق الى جانب قدرات كبيرة على تطوير الجانب الهجومي للنادي وهو ما يتوفر في المدير الفني الإيطالي .

الديل ميل كشفت ان روبرتو دي زربي يتمتع بعلاقات رائعة مع ريتشارد هيوز الذي كان يريد التعاقد معه ليقود فريق برينتفورد قبل توليه مهمة قيادة برايتون الا أن بعض الخلاف حول النقاط المالية حال دون اتمام هذا التعاقد .

الديلي ميل اكدت ايضا ان المشح الثالث لقيادة ليفربول هو البرتغالي روبن امورين الا ان الشرط الجزائي الذي يتوجب سداده لسبورتنج لشبونة لانهاء تعاقده مع المدرب ربما يصل الى 25 مليون يورو وهو رقم كبير ربما يجعل أدارة ليفربول تفكر قبل اتخاذ خطوة ايجابية نحو التعاقد مع اموريم .

وانهت الديلي ميل تقريرها ان شهري أبريل ومايو سيشهدان انهاء كل التفاصيل الخاصة بالمدير الفني الجديد لفريق ليفربول لتكون كل الامور مهيئة لاعلان اسمه وبدأ العمل استعدادا للموسم المقبل .