وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري الإدارات لمناقشة مبادرة " عيون أطفالنا مستقبلنا "

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بحضور الدكتور عرفة قيقه، رئيس الإقليم ومدير المشروع بمؤسسة الليونز العالمية، أحمد سعد، من مستشفيات دار العيون، والسادة مديري عموم الإدارات التعليمية الست المستهدفة، الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق المحلة، منا عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة، الدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة سمنود، محمد أبو ليمون، مدير عام إدارة بسيون، محمد حسين، مدير عام إدارة قطور، فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات، امحمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وليد الطنطاوي، المكتب الفني لوكيل الوزارة، و إسماعيل المرسي، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وذلك لمناقشة إجراءات تفعيل برتوكول مبادرة " عيون أطفالنا مستقبلنا " على طلاب المرحلة الابتدائية، والذي تم بناء على توقيع معالي ا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مع «أندية الليونز» لتنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا‘‘ لتوقيع الكشف الطبي على عيون 200 ألف طالب في الغربية، بالمرحلة الابتدائية، من الصف الأول إلى الصف السادس.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة مع السادة الحضور آلية تنفيذ المبادرة، وضرورة تقديم كامل التعاون والدعم للفرق الطبية المشاركة في تنفيذ المبادرة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة، وتوفير الأماكن المناسبة بالمدارس لإجراء الكشف الطبي على عيون أبنائنا تلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن فعاليات المبادرة.

يذكر أنه سيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى وتتم في الفترة من الثامن عشر من مارس الجاري، وتستمر حتى الثامن من أبريل القادم، ويتم فيها إجراء المسح الطبي من خلال زائرات وزارة الصحة، لجميع طلاب الإدارات المستهدفة، وتحديد الطلاب الذين لديهم مشاكل صحية بالرمد، أما المرحلة الثانية، ستتم بداية من الخامس عشر من أبريل القادم، وتستمر حتى الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من أبريل، ويتم فيها الكشف من خلال المستشفى الميداني من خلال أطباء محترفين، من خلال مؤسسة الليونز.