افتتاح معرض إيقاعات خطية في المشغولات النسجية بكلية التربية النوعية بالفيوم

افتتح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "إيقاعات خطية في المشغولات النسجية" للدكتورة عتاب نبيل سيد مدرس النسجيات اليدوية بقسم التربية الفنية.
بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتور هشام الديب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين بالكلية.
الذوق الفنى والإبداع
أكد الدكتور عاصم العيسوي حرصه الدائم على حضور المعارض الفنية بكلية التربية النوعية لما شهده من أعمالاً فنية مميزة تحمل في موضوعاتها جوانب من الرقي والذوق الفني والإبداع، فضلاً عن أهمية الفنون كقيمة ثقافية
أوضحت الدكتورة عتاب نبيل سيد مدرس النسجيات اليدوية ومنفذة المعرض أن المعرض ضم ١١ قطعة فنية من المشغولات النسجية التي تم توظيفها في تناغم بالتقنيات النسجية المختلفة السادة والوبرية باستخدام خيوط الصوف والقطن والخرز والألوان، للربط بين العناصر لتحقيق قيمة خطية وملمسية ولونية متناسقه ومعبرة عن المعنى الفني للتصميم.