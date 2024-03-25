افتتاح معرض إيقاعات خطية في المشغولات النسجية بكلية التربية النوعية بالفيوم

الإثنين 25/مارس/2024 - 01:02 م 3/25/2024 1:02:30 PM الفيوم- سيد الشورة

جانب من افتتاح المعرض