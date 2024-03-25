بعد مبابي وديفيز.. تعرف علي صفقة ريال مدريد الثالثة

توصل نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز الي اتفاق مع ثالث الصفقات الصيفية خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كات توصل مسبقا مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وتيفيز لاعب بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره فريق أتلتيك بيلباو مساء الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

حيث كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية”، ان نادي ريال مدريد يجري محاولات مستمرة للتعاقد مع ليني يورو مدافع فريق ليل الفرنسي لتدعيم الخط الدفاعي في الصيف المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن النادي الملكي يعمل على الوصول لنقطة اتفاق بينه وبين النادي الفرنسي للتوقيع مع اللاعب في الصيف المقبل حيث توجد احتمالية كبيرة لأن يكون أحد تدعيمات الموسم القادم.

وأكد المصدر على أن ليني يورو وافق على الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل وعقد اتفاقا شفهيا مع النادي الملكي إلا أنه ينتظر الاتفاق بين ريال مدريد وناديه الفرنسي لإتمام الصفقة بشكل نهائي.