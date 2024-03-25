محافظ الفيوم ينعى وفاة "ليلى طه قاسم" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة "ليلى طه قاسم" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إحدى رائدات العمل الخيري والاجتماعي بالمحافظة، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال محافظ الفيوم: "أن الفقيدة كانت تعشق العمل العام، ولها بصمات واضحة ومؤثرة على المرأة الفيومية، على مدار سنوات عملها كمقررة لفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بخلاف عملها السابق في المجالين الاجتماعي والسياسي، فكانت بحق نعم السيدة الواعية بقضايا مجتمعها والحريصة على توعية أبناءه خاصة الفتيات والسيدات، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وذويها، داعياً العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفاة مقررة المجلس القومى بالفيوم

وكانت قد توفيت صباح اليوم الاثنين ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمراة بالفيوم عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض اثر اصابتها بجلطة منذ فترة .

ومقررة فرع المجلس القومى للمراة تم تكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية " المرأة المصرية.. إرادة الحياة" مارس ٢٠٢٣.

واطلقت محافظة الفيوم مؤخراُ إطلاق اسمها على الشارع الذي تقطن به، تقديراً لجهودها في دعم القضايا التنموية والأعمال الخيرية وقضايا المرأة المصرية طوال أكثر من 30 عاماً.

شغلت العديد من المناصب في العمل الاجتماعي ولها باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي والخيري. , وساهمت في إعداد خطة لاستخراج الرقم القومي للسيدات غير القادرات بمحافظة الفيوم ونجحت في استخراج أكثر من مئتي ألف بطاقة للسيدات بالمحافظةـ كما ساهمت فى تيسير حصولهن على قروض للمرأة المعيلة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.

شغلت منصب مقررة فرع المجلس القومي للمرأة منذ عام 2000 حتى تاريخه.

وكان اخر منصب تولته نائب مدير عام شئون التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي بالفيوم 2007. وقبلها كبير مفتشي التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي عام 2006. ومدير إدارة التخطيط والتنظيم ببنك التنمية والائتمان الزراعي عام 2005.

عقدت لقاءات وندوات لزيادة الوعي والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية وعمل وزيارات بكفور وعزب وقرى ومراكز ومدينة الفيوم لعدد 1025 قرية.