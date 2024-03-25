وفاة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم

توفيت صباح اليوم الاثنين ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمراة بالفيوم عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض اثر اصابتها بجلطة منذ فترة.

ومقررة فرع المجلس القومى للمراة تم تكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية " المرأة المصرية.. إرادة الحياة" مارس ٢٠٢٣.

واطلقت محافظة الفيوم مؤخراُ إطلاق اسمها على الشارع الذي تقطن به، تقديراً لجهودها في دعم القضايا التنموية والأعمال الخيرية وقضايا المرأة المصرية طوال أكثر من 30 عاماً.

استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات

وقد شغلت العديد من المناصب في العمل الاجتماعي ولها باع طويل في العمل الاجتماعي والسياسي والخيري. , وساهمت في إعداد خطة لاستخراج الرقم القومي للسيدات غير القادرات بمحافظة الفيوم ونجحت في استخراج أكثر من مئتي ألف بطاقة للسيدات بالمحافظةـ كما ساهمت فى تيسير حصولهن على قروض للمرأة المعيلة لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.

وقد شغلت منصب مقررة فرع المجلس القومي للمرأة منذ عام 2000 حتى تاريخه.

وكان اخر منصب تولته نائب مدير عام شئون التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي بالفيوم 2007. وقبلها كبير مفتشي التخطيط والرقابة والمتابعة ببنك التنمية والأئتمان الزراعي عام 2006. ومدير إدارة التخطيط والتنظيم ببنك التنمية والائتمان الزراعي عام 2005.

وقد عقدت لقاءات وندوات لزيادة الوعي والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية وعمل وزيارات بكفور وعزب وقرى ومراكز ومدينة الفيوم لعدد 1025 قرية.