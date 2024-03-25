مورينيو يفتح النار على ناديه السابق

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد وتشيلسي وتوتنهام وروما السابق، عن صمته بعد رحيله عن الذئاب الإيطالية.

وهاجم مورينيو إدارة روما بعد رحيله عن روما خلال الفترة القليلة الماضية، حيث نجح في قيادة الفريق الإيطالي للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وتحدث مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا"، حيث قال: "بالتأكيد، هناك صعوبة من فهم كيف يتم إقالة المدرب الذي وصل إلى نهائيين أوروبيين على التوالي".

بينما علق على تصريحات تياجو بينتو، بشعوره بالفزع عند اضطراره نشر إقالته، فقال مورينيو: " لأكون صريحًا، المقابلات مع السيد تياجو بينتو، لن أضيع ثانية من وقتي في القراءة أو الاستماع إليها".

وتابع المدرب البرتغالي تصريحاته: "ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق بما سيقوله السيد بينتو".

وأضاف: "ما قلته هو ما قاله لي، ليس هناك اختلاف، ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق".

بينما رد على عمله تحت قيادة بينتو مرة أخرى في المستقبل، فقال: "بالتأكيد لا، تقودنا الأمور في بعض الأحيان إلى الاعتقاد بأنها ممكنة، لكن في هذه الحالة، الأمر غير ممكن بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن مورينيو نجح في قيادة روما لتحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الأولى لها عام 2022، بينما وصل لنهائي الدوري الأوروبي عام 2023، لكنه خسر أمام إشبيلية.