أهلي جدة السعودي يستهدف قائد أتليتكو مدريد خلال الانتقالات الصيفية

يستهدف مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع محترف جديد من الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت صحيفة "ElNacional" الإسبانية، إن الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، دخل اهتمامات إدارة أهلي جدة من أجل ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس إدارة أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، على استعداد لدراسة العروض المقدمة للاعب الأرجنتيني، رغم الاعتماد عليه من قبل مدرب الفريق دييجو سيميوني، بصورة أساسية.



وأكدت أن هناك أندية سعودية وأوروبية أخرى مهتمة باللاعب إلا أن الأهلي يعد الفريق الوحيد الذي يسعى بقوة من أجل الحصول على خدماته.

وخاض اللاعب الحاصل على كأس العالم 2022 بقطر، 26 مباراة في الدوري الإسباني مع أتلتيكو الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالها هدفا وصنع 4.

لاعب اتلتيكو مدريد ضمن اهتمامات الدوري السعودي

دخل أحد اللاعبين البارزين في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، دائرة الاهتمام من الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل