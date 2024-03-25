درجات الحرارة اليوم في بعض المدن والمحافظات.. القاهرة تصل لـ 14درجة

تستمر حالة التقلبات الجوية المصاحبة لفصل الربيع على كافة أنحاء البلاد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان، 25 مارس، انخفاضا في درجات الحرارة.

فيما يشهد الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حالة من الدفء في فترة النهار، ويكون الطقس دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

ويحذر خبراء الأرصاد منم الانخداع في حالة الطقس التي تتقلب ما بين انخفاض في درجات الحرارة وارتفاعها تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم 25-3-2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 14 و 22

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 13 و 21

درجة الحرارة في المنصورة .. 14 و 22

درجة الحرارة في طنطا .. 13 و 21

درجة الحرارة في بورسعيد .. 15 و 22

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 13 و 23

درجة الحرارة في السويس .. 13 و 22

درجة الحرارة في العريش .. 12 و 21

درجة الحرارة في رفح .. 11 و 20

درجة الحرارة في رأس سدر .. 13 و 23

درجة الحرارة في نخل .. 08 و 20

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 04 و 13

درجة الحرارة في الطور .. 13 و 23

درجة الحرارة في طابا .. 12 و 20

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 16 و 24

درجة الحرارة في العلمين .. 12 و 20

درجة الحرارة في مطروح .. 13 و 20

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 21

درجة الحرارة في سيوة .. 12 و 22

درجة الحرارة في الغردقة .. 16 و 24

درجة الحرارة في مرسى علم .. 15 و 23

درجة الحرارة في الفيوم .. 11 و 22

درجة الحرارة في سوهاج .. 12 و 24

درجة الحرارة في قنا .. 13 و 25

درجة الحرارة في الأقصر .. 12 و 25

درجة الحرارة في أسوان .. 14 و 26

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 13 و 26

درجة الحرارة في شلاتين .. 18 و 28

درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 25

درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 26

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 25