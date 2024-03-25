بسبب الفن..صبرى فواز يهاجم يوسف الشريف وماجد المصرى

هاجم الفنان “صبرى فواز” يوسف الشريف وماجد المصرى بسبب تصريحاتهم الفن، فى لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم.

هجوم صبرى فواز:

انتقد الفنان “صبري فواز” تصريح الفنان “يوسف الشريف” برفضه التلامس والأحضان في الأفلام، قائلا: "مفيش حاجة اسمها مفيش تلامس في الشغلانة، يروح يشوف شغلانة حلوة فيها حاجات من اللي أنت بتحبها غير شغلانتنا"."

أضاف :"طالما التلامس والفن مش عاجبك روح شوفلك شغلانة تانية ويا سيدي بلاش محدش غصبك واحنا مش بنضربك على إيدك، عايز أشوفه في عمل جديد وأشوف التجربة المثيرة بتاعته اللي من غير تلامس ومش عارف بتتعمل إزاي دي، إنهم يدعون إلى فن جديد".".

كشف الفنان “صبرى فواز” عن رأيه فى تصريح الفنان “ماجد المصرى” لرفضه عمل ابنته فى الفن،قائلاً:" الفنانين اللي بيرفضوا عمل بناتهم في الوسط الفني بقولهم يا سيدي انت شايف الشغلانة وحشة بلاش منها".

أشار:" "أنا مهاجمتش ماجد المصري ومعنديش مشكلة مع أي أشخاص ولكن تصريحه كان لازم يكون واضح بشأن رفضه دخول بناته الوسط الفني، مش عايزين نعمل سمعة وحشة للشغلانة تضرها، وبنتي لو قالت لي عايزة أمثل هي حرة وأنا هاكون في ضهرها".

خلافه مع المخرج خالد يوسف:

نفى الفنان “صبري فواز” وجود أي خلاف بينه وبين المخرج “خالد يوسف”،قائلاً:" "خالد يوسف مطلبنيش في "سره الباتع" عشان كده مشتغلتش فيه، لما يطلبني في دور هشتغل معاه".

وأشار: "علاقتي بالدور بتنتهي مع كلمة "كات" اللي بيقولها المخرج وشايف إن الاستمرار فيها مشكلة نفسية عند الممثل محتاج يعالجها".



يذكر أن صبري فواز عرض له قبل شهر رمضان 2024 الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب ومحمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.