للدايت.. طريقة عمل سلطة الدجاج المشوي بالتفاح

سلطة الدجاج المشوي بالتفاح من السلطات الصحية التي يمكنك إعدادها للفطار، إذا كنت تتبعي نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل سلطة الدجاج المشوي بالتفاح

المقادير

- لتحضير صلصة التوت الأزرق :

التوت الأزرق : نصف كوب (أو توت بري / حسب المتوفر)

خل البلسمك : 3 ملاعق كبيرة

الماء : ربع كوب

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ورق السبانخ : كوب

- الجرجير : نصف باقة

- ريحان : 10 أوراق (طازج)

- التفاح الأحمر : 1 حبة (مقطع لمكعبات)

- الرمان : ربع كوب (حبّ)

- صدر الدجاج : 1 صدر (مشوي ومقطع لشرائح رقيقة)

- القمح : نصف كوب (مسلوق)

- عصير الليمون : نصف حبة

طريقة التحضير