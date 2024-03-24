زراعة الخيزران في أوغندا ترتفع و تسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات

تتزايد زراعة الخيزران في أوغندا ، حيث ترى الحكومة أن المحصول القوي وسريع النمو يتمتع بإمكانات نمو حقيقية.

وتقول السلطات المحلية، إنه يمكن حرقه للحصول على الوقود في المجتمعات الريفية، مما يخفف الضغط عن احتياطيات الغابات المتضائلة من الأوكالبتوس والموارد الطبيعية الأخرى.

يقول دعاة الحفاظ على البيئة إنه نبات قوي يمكن أن ينمو في أي مكان تقريبا، وترى الشركات أنه محصول نقدي له استخدامات تتراوح من الأثاث إلى أعواد الأسنان.

يمتلك تاجا نواغابا، وهو مزارع ورجل أعمال من الخيزران، مصنعا للأثاث من الخيزران بالقرب من العاصمة الأوغندية كمبالا.

إنها مادة متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق يقول: "نحن نصنع بعض المنتجات ، وليس العدد الذي ينبغي، نحن نصنع هذه الطاولات كما رأيتم ، الكراسي ، نصنع الأقلام من طرف الخيزران التي لا نستخدمها عادة ، لقد صنعنا بالتأكيد أكواب ، صنعنا الجوائز ، صنعنا منحوتات ، صنعنا عددا كبيرا من الأشياء - عدد كبير من المنتجات. "

يتم استيراد بعض أنواع الخيزران المزروعة في أوغندا من آسيا ، ولكن العديد منها، مثل تلك التي يتم تدخين براعمها ثم غليها لإعداد وجبة تقليدية شهيرة في شرق أوغندا تنمو برية.

على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مبارارا في غرب أوغندا ، توجد مزرعة تجارية كبيرة تضم قطعة أرض من الخيزران تبلغ مساحتها سبعة أفدنة.

يتم الاعتناء بالنباتات في مزرعة كيتارا جيدا ، وجلس مخزون من 10000 عمود من الخيزران في انتظار بيعها.

وقال القائم بالأعمال جوزيف كاتومبا إن العقار أصبح أشبه بمزرعة تجريبية للأشخاص الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الخيزران.

عادة ما تكون نباتات الخيزران جاهزة للحصاد في غضون ثلاث إلى خمس سنوات ، ويمكن أن تكون المزرعة التي يتم صيانتها جيدا مفيدة لمدة 50 عاما على الأقل كما يقول كاتومبا.

"بعد بحثنا عن الخيزران ، اكتشفنا أنه عندما تزرع الخيزران في سن 12 عاما - لأنك تبدأ في حصاد الخيزران بعد 3 سنوات وتبدأ في الكسب منه ، لذلك عندما تبدأ الحصاد بعد تلك السنة الثالثة ، سيكسب أطفالك وأحفادك وأحفادك من نفس الخيزران - وهذا هو السبب في أننا توقفنا عن زراعة الأوكالبتوس ولجأنا إلى الخيزران ".

على عكس الأوكالبتوس، نبات مزهر طويل يزرع على نطاق واسع هنا لأخشابه، لا يوجد موسم الخيزران.

ينمو الخيزران بشكل أسرع من الأوكالبتوس ويتجدد مثل الأعشاب الضارة، كما يمكن أن تزدهر في التربة الفقيرة.

توقفت مزرعة كيتارا عن زراعة قطع جديدة من الأوكالبتوس بينما تستمر مساحة الخيزران في التوسع.

لكن نواجابا يقول إن السوق بحاجة إلى التوسع ، لذلك سيقتنع المزيد من الناس بفوائد زراعة الخيزران، لدي عدد قليل من الجيران الذين حاولوا زراعة الخيزران ولكن حتى الآن لا يزال الناس يكافحون مع الاستخدام لا يزال الناس يكافحون من أجل بقائه في السوق ، ومن يشتريه ، وماذا يفعل ، ولم ير الناس الكثير من منتجات الخيزران، على سبيل المثال هذه الطاولات والكراسي التي تراها هنا ".

من الصعب جدا أن تشرح لشخص ما ما تفعله تلك الغابة - إذا أخبرتهم أنك تحصل على أثاث للخروج منه أو المنحوتات كما قلت ، لن يصدق الناس حتى ، لا يزال الناس بحاجة إلى التوعية (التثقيف) حول الخيزران .

يجلب عمود الخيزران الواحد أقل بقليل من دولار واحد ، لذلك يحتاج المزارعون إلى زراعة الكثير منه لكسب ما يكفي.

يحثهم مروجو الخيزران على رؤية مزرعة الخيزران على أنها نفس نوع المحصول النقدي مثل مزارع البن أو الشاي.

تقدم البنوك "رأس مال مزارع" من الخيزران للعملاء ، وهي قروض تعد بملكية فدادين كبيرة من الخيزران.

تتوفر شتلات الخيزران الآن على نطاق واسع عبر أسرة الحضانة الخاصة.

يمتلك ستيف توسيمي ، الذي يصف نفسه بأنه جامع الخيزران ، إحدى هذه المشاتل في مبارارا.

يقول Tusiime إنه كان مفتونا بالنبات منذ أن رأى واحدا عندما كان صبيا، إذا أتيت إلى هنا ، فسترى الخيزران بشكل أساسي ولكن ليس فقط الخيزران ولكن عدة أنواع من الخيزران وكل خيزران تراه هنا له قصة من أين أتى وله استخدام مختلف له أسماء مختلفة على سبيل المثال في تلك الزاوية ترى خيزرانا عملاقا ، هذا الخيزران العملاق خاص جدا بآسيا ثم في هذه الزاوية ترى أيضا خيزرانا آخر خاصا جدا ب الهند، هذا واحد جاء من الهند وذاك جاء من الصين.

كلهم من الخيزران ، وهذا أيضا من الصين ، لكن لديهم استخدامات مختلفة ، ولديهم شخصيات مختلفة ، لذلك عندما تأتي إلى هنا تنظر إلى الخيزران ، القصة من الخيزران ".

ومع ذلك ، فإن مزارع الخيزران في أوغندا لا تنمو بالسرعة الكافية لبناء صناعة حول المصنع.

باع مشتل Tusiime أقل من 10000 شتلة في العامين الماضيين ، مما أربك تقييمه الخاص للخيزران كمحصول نقدي مهم يحدث أيضا لصالح البيئة.

ومع ذلك، يقول نواغابا تاغا إنه لا يستطيع مواكبة الطلب، السبب في أننا نصدر حاوية واحدة في الشهر هو أننا لا نملك ما يكفي من المواد الخام لذلك نستنفد كل ما لدينا ثم نصدر، لكن الشركة التي نوردها تتطلب ست حاويات لا يمكننا القيام بها إلا في الوقت الحالي لذلك نحن بحاجة إلى الناس لزراعة الخيزران حتى نتمكن الآن من الصنع.

رقم واحد السوق الذي نتحدث عنه ، يمكننا خلق الطلب ، ولكن يمكننا أيضا إنشاء ما يكفي من المواد الخام حتى نتمكن الآن من تقديم شيء قابل للفوترة ".

وضعت الحكومة الأوغندية سياسة مدتها 10 سنوات تدعو إلى زراعة 300,000 هكتار (حوالي 1,100 ميل مربع) من الخيزران ، معظمها على أراض خاصة ، بحلول عام 2029 كجزء من جهود إعادة التحريج الأوسع.

هذا هدف طموح، ولم تزرع رابطة الخيزران الأوغندية، وهي أكبر مجموعة من هذا القبيل تضم 340 عضوا، سوى 500 هكتار.

وحتى مع تزايد الاهتمام بزراعة الخيزران، سيتعين على السلطات تشجيع المزيد من المزارعين في المناطق الريفية من أوغندا على زراعة مساحات شاسعة من الأراضي بالخيزران.